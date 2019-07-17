بالفيديو... ضبط صاحبة شركة "ثرية" بالجرم المشهود

وثقت كاميرات المراقبة الموجودة في مطار تورينو الإيطالي، تصرفا غير متوقع لمرأة ثرية تدير شركة للصلب في الشمال الإيطالي.

وفي التفاصيل، أقدمت مونيكا بيروفانو والبالغة من العمر 55 عاما، على سرقة ساعة من نوع "روليكس" تصل قيمتها إلى 8 آلاف يورو إلى جانب سوار "تيفاني".

ويتبع أمن المطارات في العالم نظام تجريد المسافرين من الساعات والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية وكل ما يحتوي على المعادن، ويقومون بوضعها في صندوق لخضوعها للمراقبة، ومن ثم استلامهم من الجانب الآخر، وفقا لصحيفة " ذا تايمز".

واعتقدت المالكة الأصلية للسوار والساعة، أن زوجها سيقوم بأخذ القطعتين، ثم تقدمت إلى الأمام، لكنه نسي أن يفعل، وفي هذه اللحظة، استغلت مديرة الشركة الثرية، الفرصة، وبادرت إلى الاستيلاء على القطعتين.

وقدم الزوجان بلاغا يفيد بحالة السرقة، ليقوم رجال الأمن بمراجعة كاميرات المراقبة، ليثبت تورط بيروفانو بعملية السرقة.

وتوجهت الشرطة إلى منزل المرأة الثرية، لمواجهتها بالتهمة، لتقر على الفور بذنبها، مبررة فعلتها بأن السيدة نسيت أن تأخذ أغراضها، ولذلك أخذتهم بحجة البحث عن السيدة لإرجاعهم.