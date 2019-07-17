السياح الصينيون يسحبون "الجواهر" من الشواطئ الروسية... صور

وشاءت الطبيعة أن يحول المحيط الهادئ حطام الزجاج الخطر إلى الأحجار اللينة من ألوان مختلفة تشع ليلا وكأنها أحجار كريمة.
СТЕКЛЯННЫЙ ПЛЯЖ— Юлия Сапронова (@usapronova) May 24, 2017
Недалеко отВладивостока на берегуУссурийского залива находится один из самых необычных пляжей не только вРоссии но и в Мире pic.twitter.com/3cMT8vc9vO
وجذب الشاطئ الفريد العديد من المواطنين الروس وكذلك السياح، وبالأخص السياح الصينيين الذين يأتون بأعداد كبيرة إلى الشاطئ ويسرقون الأحجار، حاملين معهم كميات كبيرة منها في أكياس بشكل غير قانوني، بحسب صحيفة "بريم بريس".
Ussuri "Glass Beach" Bay Near Vladivostok, Russia. 💎— Лана Лисс (@lana_liss) May 28, 2017
Стеклянный пляж есть и в России. Залив у Владивостока. Красиво.🎨 pic.twitter.com/UtH5s0kCH6
ويقول شهود عيان إن السياح الصينيين يقدمون إلى الشاطئ في باصات خصيصا لجمع الأحجار، حيث قال أحد المواطنين: "يأخذونها في أكياس، على الرغم من أنه يمنع فعل ذلك".
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وأشار الخبراء إلى أنه إثر هذه الأعمال، التي يقوم بها السياح، قد يختفي الشاطئ الزجاجي الفريد من نوعه خلال 20 عامًا.
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والشاطئ الزجاجي الروسي ليس الوحيد من هذا النوع فيشتهر شاطئ "فورت براغ" بكاليفورنيا الأمريكية بنفس الأحجار الزجاجية الملونة.
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