السياح الصينيون يسحبون "الجواهر" من الشواطئ الروسية... صور

تحول مكب النفايات من العبوات الزجاجية والبورسلان إلى شاطئ غاية في الجمال في فلاديفوستوك الروسية.

وشاءت الطبيعة أن يحول المحيط الهادئ حطام الزجاج الخطر إلى الأحجار اللينة من ألوان مختلفة تشع ليلا وكأنها أحجار كريمة.

СТЕКЛЯННЫЙ ПЛЯЖ

Недалеко отВладивостока на берегуУссурийского залива находится один из самых необычных пляжей не только вРоссии но и в Мире pic.twitter.com/3cMT8vc9vO — Юлия Сапронова (@usapronova) May 24, 2017

وجذب الشاطئ الفريد العديد من المواطنين الروس وكذلك السياح، وبالأخص السياح الصينيين الذين يأتون بأعداد كبيرة إلى الشاطئ ويسرقون الأحجار، حاملين معهم كميات كبيرة منها في أكياس بشكل غير قانوني، بحسب صحيفة "بريم بريس".

Ussuri "Glass Beach" Bay Near Vladivostok, Russia. 💎

Стеклянный пляж есть и в России. Залив у Владивостока. Красиво.🎨 pic.twitter.com/UtH5s0kCH6 — Лана Лисс (@lana_liss) May 28, 2017

ويقول شهود عيان إن السياح الصينيين يقدمون إلى الشاطئ في باصات خصيصا لجمع الأحجار، حيث قال أحد المواطنين: "يأخذونها في أكياس، على الرغم من أنه يمنع فعل ذلك".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kisulko 10 Июл 2017 в 7:19 PDT

وأشار الخبراء إلى أنه إثر هذه الأعمال، التي يقوم بها السياح، قد يختفي الشاطئ الزجاجي الفريد من نوعه خلال 20 عامًا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИСТ ЭСТЕТИСТ БЛГ (@brow_marusya_39) 6 Сен 2018 в 5:23 PDT

والشاطئ الزجاجي الروسي ليس الوحيد من هذا النوع فيشتهر شاطئ "فورت براغ" بكاليفورنيا الأمريكية بنفس الأحجار الزجاجية الملونة.