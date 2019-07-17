من بينها رهف القنون... أقوى الشخصيات تأثيرا على شبكة الانترنت

قامت مجلة "تايم" بتحديد الأشخاص الأكثر نفوذا على الانترنت من حيث تأثيرهم العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتهم الإجمالية على صناعة الأخبار.

وتضمنت القائمة أكثر من 25 شخصية مؤثرة في العالم، وحصلت اللاجئة السعودية رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما على المرتبة الخامسة، وقدرت على جمع 45 ألف متابع على "تويتر" في يوم واحد، بحسب المنشور.

وحصلت أصغر نائبة في الكونغرس الأمريكي، ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز على المرتبة الثانية ولديها 4.8 مليون متابع وهذا أكثر من أي نائب آخر في الكونغرس.

GOP often cries that guaranteeing healthcare in the US will force us to “ration” it.



Thing is, we’re rationing care NOW. People wait too long to see a doctor, if they go at all, bc they can’t afford paying cash or bc their insurance is too pricey.



It’s time for #MedicareForAll. https://t.co/auof3CsbY9 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 16, 2019

أما الرئيس الأمريكي فمركزه الثالث في القائمة فقد نشر يوم 17 مارس/ آذار 29 تغريدة في يوم واحد ويستخدم ترامب "تويتر" كمنصة للتعبير عن وجهات نظره السياسية وانتقاد بعض الشخصيات في الحكومة الأمريكية.

وفرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية التي ستحيي حفلا لأول مرة في السعودية قريبا ولديهم ملايين المتابعين وجمع احد فيديوهاتهم الموسيقية 75 مليون مشاهدة خلال يوم واحد.

#خبر | الهيئة العامة للترفيه تستضيف الفرقة الكورية "بي تي إس" لإحياء أولى حفلاتها في السعودية ضمن فعاليات #موسم_الرياض

للمزيد:https://t.co/Ga0BYc9hdC#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/luFG7Pa9xM — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) July 14, 2019

وفي المركز 11، الأمير هاري وميغان ماركل ووصل عدد متابعي الدوق والدوقة على انستغرام في الساعات الست الأولى مليون متابع والآن لديهم 9.1 مليون متابع.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 14 Июл 2019 в 2:24 PDT

إليكم القائمة بأكملها:

1 ــ مغني الراب الأمريكي ليل ناس أكس.

2 ــ النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز.

3 ــ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

4 ــ الفريق الغنائي الكوري الجنوبي "بي تي إس".

5 ــ اللاجئة السعودية في كندا رهف القنون.

6 ــ الفنانة الأمريكية أريانا غراندي.

7 ــ التلاميذ المضربون حول العالم احتجاجاً على التغيّر المناخي.

8 ــ الممثلة ومقدمة البرامج واليوتيوبر الأمريكية ليزا كوشي.

9 ــ الجندي المتقاعد في الجيش الأمريكي براين كولفاج الذي جمع 25 مليون دولار لبناء جدار فصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والمؤيد للرئيس دونالد ترامب.

10 ــ المدون وصاحب الفيديوهات التجميليات الشهيرة جيمس تشارلز.

11 ــ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

12 ــ اليوتيوبر جيرمن غارمنديا.

13 ــ المغنية الأمريكية كاردي بي.

14 ــ كريس غودفري الذي وضع صورة البيضة الشهيرة على "إنستغرام" حاصداً ملايين الإعجابات.

15 ــ المدون والصحفي كارلوس مازا.

16 ــ المدونة والمؤثرة على "ويبو" الصينية زانغ دايي، والتي تملك أكثر من 11 مليون متابع وتروج لماركات الملابس ومستحضرات التجميل.

17 ــ المغنية الأمريكية المراهقة جيجي سيوا.

18 ــ الصحفي الأمريكي المحافظ بن شابيرو.

19 ــ دكتور لوبو، أحد أشهر اللاعبين للألعاب الإلكترونية على منصة تويتش لألعاب الفيديو

20 ــ مدونة الفيديو على "يوتيوب" إيما شامبرلاين.

21 ــ المتظاهرون في هونغ كونغ.

22 ــ الصحفي الأمريكي ياشار علي.

23 ــ الممثلة البريطانية جميلة جميل.

24 ــ الناشط الأمريكي آدي باركان المصاب بالتصلب الجانبي الضموري، والمناضل لتأمين الرعاية الصحية للجميع في أمريكا.

25 ــ الممثلة الأمريكية جادا بينكت سميث.