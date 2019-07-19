يونيو يسجل أعلى درجة حرارة منذ عام 1880

أعلن علماء المناخ من "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" الأمريكية، أمس الخميس، أن الشهر الماضي كان شهر يونيو/حزيران الأعلى حرارة على الإطلاق. ليتفوق بذلك على شهر يونيو من عام 2016 الذي كان قد سجل أعلى درجة حرارة منذ عام 1880.

وذكرت أن ارتفاع الحرارة كانت أكثر وضوحا في أوروبا، حيث ضربت موجة حر قياسية الجزء الأكبر من القارة لعدة أيام في نهاية الشهر.

وقالت: "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" الأمريكية، التي تعرف اختصارا باسم " NOAA " إن فرنسا سجلت رقما قياسيا في درجات الحرارة على الإطلاق، في حين كانت إسبانيا وألمانيا وسويسرا يسجلون أعلى درجات حرارة في شهور يونيو السابقة.

وسجلت النمسا أعلى درجة الحرارة في يونيو، منذ بدأت السجلات في عام 1767 عندما كان موتسارت طفلا يبلغ من العمر 11 عاما.

بالإضافة إلى أوروبا، كانت درجات الحرارة قياسية خلال يونيو 2019 موجودة في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وذكر "NOAA" أنه لا توجد مناطق برية أو محيطات سجلت درجات حرارة باردة في يونيو.

وبشكل عام، كان الكوكب في الشهر الماضي أكثر حرارة بمقدار 1.71 درجة عن متوسط شهور يونيو. ومتوسط درجة حرارة الأرض في يونيو هو 59.9 درجة.