اكتشاف مسجد أثري في النقب يعود لبداية العصر الإسلامي

قال أثريون في إسرائيل إنهم اكتشفوا بقايا مسجد من أقدم المساجد الريفية في العالم ويعود بناؤه تقريبا إلى فترة وصول الإسلام إلى منطقة النقب.

وتعتقد سلطة الآثار الإسرائيلية أن المسجد يعود تاريخه إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي، وقد تم اكتشافه قبيل البدء في أعمال إنشاء جديدة بمدينة رهط البدوية بصحراء النقب.

وقالت سلطة الآثار إنه توجد مساجد كبيرة معروف أنها تعود لتلك الفترة في القدس، لكن من النادر أن تجد مكانا للعبادة بهذا القِدم كان جمهور المصلين فيه من المزارعين المحليين على الأرجح.

Israel . Archaeologists announced on Thursday that they had discovered a 1,200-year-old mosque in the Negev Desert in southern Israel. The extremely unusual find was made near the Bedouin city of Rahat. pic.twitter.com/SH8k9MhBLl — KashfRANA (@kashf_rana) July 18, 2019

​وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم العثور في الموقع على بقايا مسجد مفتوح على شكل مستطيل ومقام على مساحة أشبه بمساحة مرأب يتسع لسيارة واحدة مع محراب يتجه جنوبا صوب مكة.

وأضاف: "إن اكتشاف القرية والمسجد الواقع في جوارها بمثابة إسهام كبير في دراسة تاريخ البلد خلال هذه الفترة المضطربة".