أمريكا تحذر مواطنيها من خطر الحر الشديد

بدأ عدد كبير من المدن الأمريكية الاستعداد لموجة الحر التي تجتاح البلاد بدءا من اليوم الجمعة.

فخلال الأيام القادمة سترتفع، وتحطم الأرقام القياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع على طول الساحل الشرقي، حسب "سي إن إن".

Heatwave Begins: Oppressively Hot And Humid Weekend Ahead https://t.co/ESTsez8c0l pic.twitter.com/JVJkN9DjBC — Boston Informer (@boston_informer) July 19, 2019

ووجهت تحذيرات شديدة إلى سكان بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن من الحر الشديد.

وأعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ، وطلب من المكاتب العاملة تقليل استخدام الطاقة للحد من الضغط على الشبكة الكهربائية.

وألغيت بعض الأحداث الرياضية خوفا من تعرض الرياضيين والمتطوعين والمتفرجين للخطر.