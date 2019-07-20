فيديو: العثور على رسالة في زجاجة عمرها 50 عاما في أستراليا

عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقا للمراسلة على شاطئ ناء في جنوب أستراليا يوم الاثنين (16 يوليو تموز) بعد نحو 50 عاما من إلقائها في المحيط الهندي.

ووجد الطفل جياه إليوت الزجاجة بين كثبان رملية على شاطئ تاليا في شبه جزيرة إير في ولاية جنوب أستراليا بينما كان والده بول يصطاد. وكسر الأب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها. وفقا لـ "رويترز".

وكاتب الرسالة شخص يدعى بول جيلمور ويرجع تاريخها إلى يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني عام 1969 وتكشف أن جيلمور كان يبلغ من العمر وقتئذ 13 عاما وهو من إنجلترا وكان في طريق الهجرة إلى ملبورن وكتب الرسالة على ما يبدو وهو على متن السفينة فيرستار أثناء رحلتها إلى أستراليا. وطلب جيلمور ردا من أي شخص يعثر على الرسالة.

ورد الأب على الرسالة بعدما ساعدت هيئة الإذاعة الأسترالية في اقتفاء أثر صاحبها وتبين أنه عاد من جديد إلى المملكة المتحدة.

وذكرت الإذاعة الأسترالية أن التواصل بين الرجلين في تلك المرة تم عبر وسائل أكثر تطورا.