كيف تبدو الأرض العجوز... تطبيق مشابه لـ"فيس آب"

أنشأت الشركة الروسية "غرين بيس" حملة مماثلة لتطبيق "فيس آب" الذي انتشرت شهرته في الأيام القليلة الماضية، بهدف لفت انتباه العامة إلى تغير المناخ.

وضمن مشروع الحملة "إرث آب" يتم عرض صور البايكال وهي بحيرة عظمى تقع في جنوب سيبيريا في روسيا، وسانت بطرسبورغ والقطب الشمالي الآن وفي المستقبل القريب. مع تعليق: هذا ما سيبدو عليه العالم كله إذا لم تبذل جهودًا لتحسين الوضع البيئي على الكوكب.

.@greenpeaceru & Isobar Moscow leverage #FaceApp popularity with EarthApp campaign launch - what does the future look like for planet earth? 😬🌍 https://t.co/nQtUko2exy pic.twitter.com/jqwFBWaUYl — Isobar (@Isobar) July 19, 2019

تم إطلاق الحملة على خلفية الصور المنتشرة بشكل واسع عبر الإنترنت عن طريق تطبيق "FaceApp".

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением Face... https://t.co/dw7osJM4Gz pic.twitter.com/QC6Y32cMkU — 102online (@102onlineru) July 20, 2019

وقال أحد منظمي الحملة:

أصبح من الصعب تجاهل تغير المناخ أكثر وأكثر فالأحوال الجوية تتغير بشكل متزايد والوضع البيئي غير مستقر، فعندما ينشر المستخدمون صورهم في المستقبل، فالسؤال الذي يطرح نفسه مالذي سيحيط بنا في هذا السن، وكيف سيتغير العالم من حولنا.

Don't wait to see how the Earth gets old with @greenpeaceru's new 'EarthApp' from @Isobar. https://t.co/81aJKMEKt0 pic.twitter.com/jEz5u7d5n4 — Little Black Book (@LBBOnline) July 19, 2019

وقالت منسقة مشروع المناخ والطاقة في "غرينبيس": "وافق العلماء بالإجماع على أن النشاط البشري هو الذي يؤدي إلى تغير المناخ الذي نشاده الآن منذ فترة طويلة، حيث يصبح المناخ غير ملائم لنا ولجميع الكائنات الحية الأخرى التي نتشارك معها على هذا الكوكب. من الضروري أن يعلم أكبر عدد ممكن من الناس أن الإنسانية على وشك الوقوع في كارثة مناخية. وستحدث التغييرات الإيجابية عندما نبدأ من أنفسنا ونتوقف عن العيش كما لو أن الغد لن يأتي أبدًا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от faceapp (@faceappeffect) 12 Июл 2019 в 2:23 PDT

يذكر أن تطبيق "FaceApp"، الذي تم تطويره بواسطة شركة Wireless Lab الروسية يستخدم في تغيير ملامح الوجه ليبدو المستخدم أكبر أو أصغر سنا أو إضفاء بعض التغييرات على ملامح الوجه.

وانتشر هذا التطبيق كالنار في الهشيم في العالم العربي، خلال اليومين الماضيين. على الرغم من تعرضه لانتقادات وإثارة مخاوف الخبراء والمختصين في الأمن السيبراني.