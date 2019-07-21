خوارق يجرون دبابة تي-80 في شوارع روسيا... فيديو

جر رياضيون روس يوم أمس السبت، دبابة "تي-80" التي تزن 46 طن خلال مبارزة في القوى.

وجرت المسابقة في عاصمة جمهورية كاريليا الروسية، بيتروزوفودسك، وشارك فيها خوارق من فنلندا ولاتفيا والسويد وهولندا وأيرلندا وبريطانيا العظمى وروسيا وجورجيا وبلدان أخرى.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 20 Июл 2019 в 6:49 PDT

ونجح المشاركون من روسيا والسويد وإنجلترا في أول محاولة لجر الدبابات لمسافة تقرب المتر. بعد إنجازهم حاول مشاركون من وروسيا البيضاء ولاتفيا بتكرار محاولتهم.

وقال منظم المسابقة، "نتوقع أن الإنجازات التي تم تحقيقها اليوم قادرة على الدخول في موسوعة غينيس".

وعلى المشاركين القيام بتمرينات أخرى بعد تمرين جر الدبابة لتحديد الأقوى في هذه المسابقة.