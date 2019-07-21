طفرة علمية... الروبوت "الحشرة" يطير من دون بطارية

تمكنت مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية من تطوير روبوت صغير على شكل حشرة تطير باستخدام 4 أجنحة، وشكلت فكرة التوليد الذاتي للطاقة (أي عن طريق الشمس) طفرة نوعية في هذا المجال.

نشرت مجلة "ناتشر" دراسة تصميم لروبوت صغير الحجم قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية.

© REUTERS / DAVID W CERNY متفوقا على البشر... روبوت يمزج المشروبات الكحولية في نادي ليلي بالتشيك (صور) الصغير صمم على شكل حشرة يمكنه الطيران دون الاعتماد على بطارية تقليدية، ما شكل طفرة في اختراع الروبوتات الصغيرة، بعد تجاوز مشكلة توليد الطاقة الذاتية.

وبحسب الدراسة فإن الروبوت الذي يبلغ وزنه 90 مليغرام يستخدم أربعة أجنحة مدفوعة بمحركين ومصنوعات من ألياف الكربون والبوليستر وخلايا ضوئية محدودة الصغر.

الروبوت الجديد، والذي يحمل اسم "روبوبي إكس وينغ" "Robobee X Wing يبلغ طوله أقل من 5 سنتيمترات ويمكن استخدامه لأغراض بيئية والطيران في الأماكن الصغيرة والضيقة.

ولتجنب مشكلة شحن الروبوت بالطاقة، تم تصميم خلايا شمسية صغيرة لإمداد الجهاز بالطاقة اللازمة لطيرانه، وتستطيع هذه الخلايا توليد طاقة تصل قوتها لحوالي 5 فولت، ومن ثم تكثيف الطاقة عبر مكثف خاص لتصل إلى 200 فولت.

Sustained flight of an untethered flying-insect-inspired robot is demonstrated in a paper in Nature. The small robot is less than 5 cm long, weighs just 259 mg, and might be useful for environmental monitoring or navigation in confined spaces. https://t.co/wigKDHHHyy pic.twitter.com/9yXhwcIILn — nature (@nature) June 28, 2019

​ ويقول نوح جيفيرز، الباحث في مجال الهندسة بجامعة هارفارد: "أردنا أن نرفع المستوى فيما يتعلق بكمّ الطاقة التي يمكن الحصول عليها من العضلات الصناعية في الروبوت ومدى كفاءة نظام التشغيل بأكمله".

ولم يتمكن الروبوت من الطيران أكثر من بضعة ثوان حيث أن محركاته مازالت تعاني من عدم القدرة على تخزين الطاقة، ولكن أعضاء الفريق البحثي يؤمنون بقدرتهم على إيجاد حل لذلك مستقبلا.