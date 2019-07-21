دراسة تكشف رغبة السعوديين في إجازات أطول مقابل رواتب أقل

وأكدت دراسة أجرتها "لينكد إن" وشارك فيها 1020 متطوعا أن 37% في السعودية و46% في الإمارات مستعدون لرفض وظائف لا تقدم فترات إجازة مناسبة لهم، حسبما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.
22 % من السعوديين يقبلون تخفيض رواتبهم مقابل إجازة أطول!#السعودية #عاجل #عكاظ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 21, 2019
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وقال 46% من المشاركين في الدراسة من السعودية إن الإجازة مهمة جدا عند البحث عن عمل جديد، بينما بلغت النسبة 43 % في الإمارات.
وحسب الدراسة لا يستفيد 24% من المهنيين السعوديين من إجازاتهم بالكامل في مقابل 45% من الإمارات.
وتقول الدراسة إن 77% من الرجال السعوديين و75% من النساء يناقشون خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، وبلغت هذه النسب في الإمارات 80% لرجال و76% للنساء.
وحسب الدراسة لم يتفاعل سوى 7% من المهنيين فى السعودية مع الاتصالات الهاتفية والإيميلات الخاصة بالعمل.
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