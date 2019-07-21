دراسة تكشف رغبة السعوديين في إجازات أطول مقابل رواتب أقل

قالت دراسة إن السعوديين يقبلون على الحصول على إجازة أطول في مقابل تخفيض رواتبهم، ويزداد عدد الإمارتيين الذي يرغبون في نفس الأمر.

وأكدت دراسة أجرتها "لينكد إن" وشارك فيها 1020 متطوعا أن 37% في السعودية و46% في الإمارات مستعدون لرفض وظائف لا تقدم فترات إجازة مناسبة لهم، حسبما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.

وقال 46% من المشاركين في الدراسة من السعودية إن الإجازة مهمة جدا عند البحث عن عمل جديد، بينما بلغت النسبة 43 % في الإمارات.

وحسب الدراسة لا يستفيد 24% من المهنيين السعوديين من إجازاتهم بالكامل في مقابل 45% من الإمارات.

وتقول الدراسة إن 77% من الرجال السعوديين و75% من النساء يناقشون خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، وبلغت هذه النسب في الإمارات 80% لرجال و76% للنساء.

وحسب الدراسة لم يتفاعل سوى 7% من المهنيين فى السعودية مع الاتصالات الهاتفية والإيميلات الخاصة بالعمل.