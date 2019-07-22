"محبطة ومتأزمة"... تصريحات جديدة لشاعرة تحدثت عن "الضعف الجنسي" للسودانيين

دافعت الصحفية الشاعرة داليا إلياس، عن نفسها عقب الهجوم الذي تعرضت له في الأيام الماضية إثر تصريحاتها التي قالت فيها إن هنالك أزمة فحولة لدى الرجال السودانيين.

وقالت داليا في تصريحات خاصة لموقع "خرطوم ستار"، إنها من خلال تصريحاتها لم تعمم أزمة الفحولة على جميع الرجال السودانيين، وقالت إنها عرضت المشكلة باعتبارها أزمة، وإن كلمة أزمة تعني عدم التعميم، وأكدت أن ردود الفعل كانت صادمة بالنسبة لها إلى حد كبير، كونها طالت أفراد أسرتها الصغيرة.

وكانت داليا قد أثارت جدلا واسعا بكلامها عن ضعف القدرة الجنسية لدى السودانيين (اقرأ القصة كاملة).

وأشارت إلى أنها الآن "متأزمة نتيجة الأذى النفسي الذي أصاب أفراد أسرتها الصغيرة، وقطعت داليا الياس بأن المقطع الذي تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم بتر جزئية محددة منه من أجل إثارة الرأي العام ضدها".

وتابعت "كنت أتمنى أن تكون ردود الفعل على حديثي مقتصرة على الفكرة في حد ذاتها، لا أن يطول الهجوم أفراد أسرتي الصغيرة".

وزادت داليا الياس "أنا الآن محبطة من ذلك الهجوم، وما زال لدي الكثير لأقوله حول هذا الموضوع، وأمتلك إحصائيات من خلال تجربتي الإعلامية الممتدة لعشر سنوات، ولم أتحدث كداليا الياس المرأة السودانية، إنما تحدثت كداليا الصحفية كاتبة الرأي".