أفضل الوجهات السياحية لعام 2019

وحصلتعلى المرتبة الأولى وتراجعت مدينة نيويورك من المركز العاشر إلى الـ13، أما السياحة العربية فامتازت هذا العام خصيصا مراكش المغربية وإمارة دبي بالمركزين التاسع والعاشر على التوالي، بحسب الموقع

وتشتهر مدينة لندن بمتاحفها وناطحات سحابها وجسورها وقصورها منها قصر باكنغهام والذي تقدر زيارته بـ24 جنيه استرليني، ومن المميز أيضا أنك تقدر أن تخطو على خط غرينتش ذي الدرجة صفر، من حيث يبدأ حساب التوقيت العالمي.

وحصلت باريس على المركز الثاني، وتشتهر بمتحف اللوفر الضخم وقصر فرساي مقر الحكم الملكي وقوس النصر وبرج إيفل.

كما احتلت روما المركز الثالث وتلتها كريت وهي إحدى الجزر اليونانية ويوجد فيها موقع الآثار المينوسية التي يعود أقدمها لـ7000 عام قبل الميلاد، بالإضافة إلى القلاع والأديرة والكنائس التاريخية.

وفي المرتبة الخامسة جزيرة بالي الإندونيسية وتتميز بغابة القرود المقدسة وجبل ماونت باتور البركاني الذي يصعده الكثيرون لمشاهدة شروق الشمس، واحتلت المركز السادس مدينة فوكيت في تايلاند ويتشابه طبيعتها مع طبيعة بالي.

أما مدينة برشلونة الإسبانية فاحتلت المركز السابع وتشتهر بكاتدرائية برشلونة ومتحف بيكاسو، وتلتها اسطنبول التركية التي تتميز بمتحف آيا صوفيا وقصر الباب العالي وجسر البوسفور.

وحصلت مدينة مراكش المغربية على المرتبة التاسعة بأزقتها التاريخية وسوقها وساحة جامع الفنا ومسجد الكتيبة الواقع بقلب المدينة ومدرسة بن يوسف وضريح السعديين.

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وسر النجاح هو إتاحة مئات الصور الإبداعية عالية الجودة عبر الانترنت وتصدرها لنتائج البحث وسهولة تداولها. pic.twitter.com/6xvN28S4MU — media map ميديا ماب (@InfomediaMap) July 23, 2019

وتتميز دبي التي احتلت المركز العاشر بمعلم برج خليفة (829.8 متر) المبنى الأطول في العالم ومول دبي ومتحف دبي ودبي القديمة ومنزل شيخ سعيد آل مكتوم.