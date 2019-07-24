كشف سبب زيارة محمد صلاح "السرية" لكينيا

ونقلت صحيفة الوطن المصرية تقارير صحفية، أفادت بأن محمد صلاح فاجأ الجميع بزيارة خاطفة مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي كـ "ترانزيت"، وأقام بأحد الفنادق هناك، وبعدها غادر البلاد صباح اليوم الأربعاء، إذ يقضي اللاعب عطلته قبل الانضمام لفريق ليفربول.

© REUTERS / LEE SMITH نجم عربي جديد يستعد للتألق مع ليفربول (فيديو+صور) أن محمد صلاح وقع على العديد من الهدايا التذكارية فور وصوله إلى كينيا وقبل مغادرته المطار، التي تتزتمن مع قضاء أفضل لاعب في أفريقيا آخر عامين إجازته بعد الخروج من أمم أفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية نقلًا عن موظفي الأمن وعمال الفندق، إلى أن محمد صلاح جاء إلى نيروبي وفرض حالة من السرية الكبيرة على الزيارة، إذ سيغادر إلى مكان آخر بعد زيارة نيروبي الخاطفة.

وكان فريق ليفربول قد قرر السفر إلى أمريكا، على أن تكون ولاية إنديانا هي الوجهة الأولى قبل المباراة الودية المقررة مع بروسيا دورتموند على ملعب نوتردام يوم الجمعة.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة التي ضمت كل من كلاين، فابينيو، فان دايك، ويجنالدوم، لوفرين، ميلنر، جوميز، هندرسون، أوكسلاد-تشامبرلين، لالانا، ميجنوليت، بروستر، روبرتسون، أوريغون، ماتيب، كنت، لويس، فيليبس، جونز، وودبرن، ويلسون، لاروسي، ألكساندر أرنولد، فان دن بيرغ، أثيرتون، بحسب موقع ليفربول.