أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي (3-1)

تغلب نادي الزمالك المصري على غريمه التقليدي، نادي الإسماعيلي، بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد بتروسبورت بالقاهرة.

وعلى الرغم من فوز الزمالك بالمباراة، وحصد الثلاث نقاط، فإن غريمه النادي الأهلي قد حصد لقب الدوري العام المصري، بعدما تغلب على نادي المقاولون العرب، بنتيجة 3 أهداف للا شئ.

اهداف مباراة الزمالك 1 - 0 والاسماعيلي هدف الزمالك الاول https://t.co/eIFhxG9sUX عبر @YouTube — mostafa hany abood (@mostafahanyabo4) July 24, 2019

أحرز أهداف الزمالك، محمود علاء، في الدقيقة 13، بعد تسجيله ركلة جزاء، ثم تعادل الإسماعيلي، في الدقيقة 37، عن طريق بينسون شيلونجو.

أهداف مباراة الزمالك والاسماعيلي 1/3 هدف الزمالك الثالث ضد الاسماعيلي عمر السعيد https://t.co/vsowzYGwhx — mr.hany (@hanymohammed20) July 24, 2019

فيما تقدم أحمد سيد زيز للزمالك في الإسماعيلي، في الدقيقة 47، ثم زاد اللاعب عمر السعيد الفارق ليسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 58.