5 مليارات دولار..غرامة تاريخية لـ"فيسبوك" بسبب انتهاك الخصوصية

أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية يوم الأربعاء24 يوليو/ تموز إن شركة "فيسبوك" ستدفع غرامة قياسية قيمتها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في انتهاك خصوصية المستخدمين، كما ستعيد الشركة هيكلة نهجها بشأن الخصوصية.

صوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها. في الوقت الذي فيه الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون.

من جهتها قالت لجنة التجارة الاتحادية إن السياسة المتبعة في "فيسبوك" بشأن البيانات أدت الى خداع "عشرات الملايين" من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضا لأغراض إعلانية، بحسب مانقلت "رويترز".

وبموجب التسوية المعلنة اليوم، سيشكل مجلس إدارة "فيسبوك" لجنة مستقلة للخصوصية تنهي "سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكيربيرغ المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين".

و"فيسبوك" ممنوعة أيضا من طلب عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم. كما منعت من استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية، ويجب عليها أخذ موافقة المستخدم من أجل استخدام بيانات تقنية التعرف على الوجه.

ويعتبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أحد أكبر المواقع العالمية تداولا و استخداما في العالم.