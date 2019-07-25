كهربا يعلن عن وجهته المقبلة... رسميا

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس، المنافس في بطولة الدوري البرتغالي، عن تعاقده الرسمي مع محمود كهربا، مهاجم نادي الزمالك المصري، بداية من الموسم المقبل.

ووقع كهربا على عقد مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي عقده مع الفريق في يونيو/ حزيران 2021؛ بحسب الموقع الإلكتروني "بطولات".

وعدد الموقع الرسمي للنادي البرتغالي خبرات لاعبه الجديد، حيث أكد أن لديه تجربة احترافية في القارة الأوروبية، في ناديي لوزيرن وجراسهوبرز في سويسرا، بالإضافة إلى نادي الاتحاد السعودي.

وسيتدرب كهربا بعد توقيعه مع أفيس تحت قيادة مدربه السابق في الزمالك، أوجوستو إيناسيو، الذي أشرف على تدريبه في عام 2017.

الجدير بالذكر أن هناك أزمة بين اللاعب وبين ناديه في الدوري المصري، وطالبه مسئولي الفريق بالعودة، خاصة وأنه عقده ما يزال ساريًا لمدة ثلاث سنوات مقبلة.