ماذا يريد سكان ألمانيا الشرقية

ويتمنى أغلبية السكان أن تتقرب ألمانيا من روسيا، حسبما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في صحيفة "دير تاغيسشبيغيل". وقال 72 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من سكان ألمانيا الشرقية إنهم يريدون أن تتقرب ألمانيا من روسيا، فيما أبدى 54 في المائة من سكان ألمانيا الغربية الرغبة المماثلة.

وعبرت الأغلبية عن نظرة سلبية إزاء القيود التي يضعها الغرب على التعامل مع روسيا.

وكان النائب الألماني كلاوس إرنست قد أعلن في وقت سابق أن الإجراءات التقييدية ضد روسيا تضر بقطاع الأعمال الألماني.