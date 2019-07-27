الأهلي المصري يحدد قائمة الراحلين ويرد على "قفشة"

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة مارتن لاسارتي، أسماء الراحلين، عقب نهاية مواجهة الزمالك في بطولة الدوري، والمقرر إقامتها غدًا الأحد في ختام البطولة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة "إرم نيوز": "الأهلي أبلغ أحمد الشيخ ومحمد شريف بالرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الصيفية، حيث رفض النادي رحيلهما بشكل نهائي، بسبب الرغبة بعودتهما الموسم بعد المقبل".

ورحيل حمودي

وأضاف المصدر:

الأهلي أبلغ أحمد حمودي بالرحيل، بشكل نهائي، خاصة أن الجهاز الفني غير مقتنع بمستواه الفني، ووجود أكثر من لاعب في مركز أفضل منه فنيًا، وستتم تسوية الأمور المالية بين النادي واللاعب قبل الرحيل.

وتابع المصدر:

فيما يوجد خلاف بين الأهلي وإسلام محارب الذي يرغب في الرحيل بشكل نهائي، خاصة أنه يمتلك عدة عروض من مصر والخليج، ويرفض النادي رحيله نهائيًا، وهناك اتجاه قوي لدخوله في صفقة تبادلية على سبيل الإعارة.

وأردف: "حسين السيد أبلغ الإدارة رفضه الاستمرار في صفوف الفريق، بسبب ضعف فرصه في ظل وجود علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، وطلب من الإدارة الموافقة على رحيله، بشكل نهائي".

رحيل لاعب أجنبي

وأضاف المصدر:

وما زال هناك تشاور حول الأجنبي الذي سيرحل عن الفريق، من أجل ضم لاعب أجنبي في الدوري المصري في مركز رأس الحربة، والاتجاه القوي هو رحيل أجاي على سبيل الإعارة، وهناك من يرغب في رحيل جيرالدو، وسيتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".

من جانب آخر، أبلغ مسؤولو الأهلي، محمد مجدي قفشة، لاعب نادي بيراميدز، صعوبة ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب المبالغة المالية لناديه من أجل الاستغناء عنه.

كما أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أبدى عدم اقتناعه بجدوى ضم قفشة لصفوف الأحمر، بسبب وجود صالح جمعة ووليد سليمان وناصر ماهر في مركز صانع الألعاب، كما أن مستوى اللاعب متذبذب، ولن يقدم الإضافة للفريق.