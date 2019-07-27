تدشين "الفيري" أول خدمة للنقل البحري بين دبي والشارقة 

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، خدمة النقل البحري عبر "الفيري" بين إماراتي دبي والشارقة.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بهذه الخطوة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتطوير منظومة النقل البحري، وتفعيل خدماتها بما يضمن تسهيل تنقّل السكان بين الإماراتين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للخط الجديد بنحو 1.3 مليون راكب سنوياً، ويمكن زيادتها حسب الحاجة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير:

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التعاون بين إمارتي دبي والشارقة عبر زيادة خيارات التنقل بينهما، وتخفيف الضغط المروري على محاور الطرق، واستخدام المواصلات البحرية السريعة والآمنة في ظل وجود امتداد جغرافي شاطئي.

وأوضح الطاير أن عدد رحلات "الفيري" بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، تصل إلى 42 رحلة يومياً بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه، وسيجري توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة.

وتتميز قوارب "الفيري" بأعلى معايير السلامة من حيث خبرات الطاقم البحري المُشغّل، وأدوات السلامة والإنقاذ ومكافحة الحريق، ومنع التلوث البحري، والفيري مُجهز بـ 5 طوّافات نجاة "Liferafts "، سعتها 125 شخصاً، و110 سترات نجاة، و6 أطواق نجاة، فضلاً عن غرفة قيادة مجهزة بأدوات الملاحة مثل الرادار البحري، وجهاز قياس الأعماق، والخرائط الإلكترونية، وأجهزة تتبع وفق متطلبات المعاهد الدولية.