بالفيديو.. الأهلي يفوز على الزمالك (1-0) ويحتفل بالدوري

أنهى فريق الأهلي المصري مبارياته في الدوري بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وأحرز هدف الأهلي اللعب على معلول، بعد أن سقطت الكرة من يد حارس مرمى الزمالك من تسديدة أطلقها تجاهه لاعب الأهلي وليد سليمان، في الدقيقة 59.

هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك عن طريق علي معلول

via: @AlAhly pic.twitter.com/xTUzaUCUxy — El-Ahly.com (@ElAhlycom) July 28, 2019

وبذلك أحرز الأهلي بطولة الدوري لموسم 2018-2019 برصيد 80 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 72.

الأهلي يحتفل بالدوري بالفوز على الزمالك في الديربي المصري#ختام_الدوري_المصريhttps://t.co/RtSqVlsncf pic.twitter.com/vxTLsJk4ML — جريدة النهارالكويتية (@naharkw) July 28, 2019

واحتفل لاعبو الأهلي بتحقيق بطولة الدوري لهذا العام، وذلك باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية شمال القاهرة.