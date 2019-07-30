تركيا تعدل من قانون تأشيراتها

أقرت تركيا تعديلا جديدا على قانون مدة التأشيرات الممنوحة للأجانب الراغبين في دخول أراضيها، وبموجب القانون فقد تم إطالة صلاحية التأشيرات.

نشرت الصحيفة الرسمية التركية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا حول إجراء تعديلات في قانون مدة تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب الراغبين في زيارة تركيا.

وبموجب التعديل الجديد، فقد تم إطالة مدة صلاحية التأشيرة من 5 إلى 10 سنوات، بحسب مانقلت "الأناضول".

وجاء في التعديل: "تم تمديد مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة للأجانب من قِبل القنصليات التركية في بلدانهم، أو البلدان التي يقيمون فيها بشكل قانوني، من 5 إلى 10 سنوات".

وذكر التعديل أن التأشيرة تفقد صلاحيتها في حال عدم استخدامها خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ المنح.