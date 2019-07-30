بالفيديو..."وحش" له ذيل طويل في قاع المحيط

تمكن علماء الأحياء في الولايات المتحدة لأول مرة من التقاط فيديو لحبار المياه العميقة طويل الذيل. تم اكتشاف هذا النوع مؤخرًا وتسبب في العديد من الأسئلة من الباحثين. على وجه الخصوص، كان العلماء في حيرة من وظائف ذيل الحبار غير العادي.

تمكن طاقم السفينة البحثية "Nautilus" ، الذي يدرس مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المناطق الواقعة في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ، من التقاط فيديو للكائن المدهش.

وتمكن العلماء من اكتشاف الحبار المتعرج على عمق 930 مترا. وفقًا للدكتور مايكل فيشيوني، الباحث في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ، اقترح علماء الأحياء في البداية أن الحبار علق بجسم غريب. ومع ذلك، اتضح فيما بعد أن هذا هو ذيله.

على وجه الخصوص، يخلو نسيج الذيل من العضلات. ويعتقد العلماء أن الحبار بفضله قادر على تقليد الحيوانات الأخرى. ومع ذلك، ما يزال سبب وجود هذا الذيل لدى الحبار غير معروف.

تم اكتشاف أول حيوان من فصيلة رأسيات الأرجل Asperoteuthis mangoldae في عام 1972. ومع ذلك، لم يتمكن علماء الأحياء من وصفه إلا في عام 2007. الحبار صغير - طول جسمه لا يتجاوز ثمانية سنتيمترات، ولكن بفضل الذيل غير العادي، فإنه يصبح أطول مرتين.