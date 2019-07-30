علماء يابانيون يزرعون خلايا بشرية في أجنة الفئران

في المرحلة الأولى من التجارب، يتوقع العلماء أن يتعلموا كيف ينمو البنكرياس البشري من أجل عملية الزرع اللاحقة.

بدأ العلماء اليابانيون في تجربة على أجنة هجينة من البشر والجرذان. تمت الموافقة على التجارب من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في البلاد.

الهدف الرئيسي لعلماء الأحياء هو معرفة كيفية نمو أجزاء الأعضاء البشرية في جسم القوارض لزرعها لاحقًا. في المرحلة الأولية، يحاول العلماء جعل البنكرياس ينمو. وإذا نجحوا، يخطط الباحثون لإجراء التجربة على حيوانات أكبر.

وقال تيتسويا إيشي، باحث العلوم والسياسات بجامعة هوكايدو في سابورو: "نتصرف بحذر شديد لأن المجتمع قلق من تجاربنا".