بالصور... لإحياء حفلها الأول... جنيفر لوبيز تصل إسرائيل

وصلت المغنية والممثلة الأمريكية، جنيفر لوبيز، إلى إسرائيل، لإحياء حفلها الأول في تل أبيب.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الممثلة الأمريكية، جنيفر لوبيز، وصلت إلى مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب، مساء اليوم، لإحياء حفلها الأول في إسرائيل، وذلك يوم الخميس المقبل.

היישר מהבלוק: ג’ניפר לופז הגיעה לישראל – וואלה! סלבס https://t.co/bscLbgmfMB pic.twitter.com/BG2S74tmu2 — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) July 30, 2019

وأكدت القناة العبرية أن لوبيز تزور إسرائيل بمناسبة مرور 50 عاما على ميلادها، وللاحتفال بعيد ميلادها، حيث من المقرر أن تحي حفلا الخميس المقبل، حيث وصلت الساعة الثالثة مساء اليوم، على متن طائرة شركة العال الإسرائيلية من مدينة نيويورك.

טיסה כחול לבן: ג'ניפר לופז עלתה על טיסת אל על מניו יורק לישראל. והיא לא לבד: בן זוגה אלכס רודריגז איתה. מקווה שמישהו יגיד לה שהסוודר מיותר בחום של ישראל#JLOItsMyParty #israel pic.twitter.com/SpEipUYEzO — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) July 30, 2019

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن تحي جنيفر لوبيز هذا الحفل في حديقة هيركون بمدينة تل أبيب، وبأنه كان هناك حالة من الغضب نتيجة لنفاذ تذاكر الحفل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر الحفل، ما يزيد عن 50 ألف شخصا.

وأكدت القناة أن لوبيز ستقيم خلال تواجدها في إسرائيل، حتى يوم السبت المقبل، في فندق دان بمدينة تل أبيب.