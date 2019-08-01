بالصور.. دبي تفتتح أول مطعم صحي للأطفال في العالم

افتتحت إمارة دبي أول مطعم صحي بالعالم مخصص للأطفال، ولا يقدم المطعم الطعام فحسب بل يعزز الإبداع وحب التعلم لدى الأطفال.

ونشرت حكومة دبي على صفحتها "تويتر" أن المطعم يمتاز بتصميمه البسيط ويدعى "White and the Bear"، وهو يقدم فقط الأغذية الصحية والعضوية، بحسب وكالة "الخليج تايمز".

الفكرة الأولى من نوعها في العالم، مطعم متخصص للأطفال يفتتح في #دبي، يمتاز المطعم الجديد ببساطة التصميم، حيث يحتضن جمالية تعزز الإبداع وحب التعلم، على عكس مساحات الأطفال المشرقة والمليئة بالألوان تقليدياً. pic.twitter.com/3hQcBNolS4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 31, 2019

وتم إعداد قائمة الطعام بالاشتراك مع الطاهية البريطانية أنابيل كارميل ومن الملاحظ أن ديكور المطعم يراعي التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالأطفال بين 6 و8 سنوات، بالإضافة إلى توفير ثلاث طاولات منفصلة للآباء المرافقين للأطفال.

وقالت مديرة المطعم، أنا مهتمة بشكل كبير لتقديم الطعام الصحي فقط لأولادي، ومن المحبط أن يخرج الآباء مع أطفالهم وألا يجدوا مكانا فيه طعام صحي يقدموه لهم.

وفي الحديث عن المفهوم الكامن وراء المطعم ، قالت الطاهية أنابل: "أردنا إنشاء مطعم كل شيء فيه صحي ويمنح الأطفال شعورًا بالاستقلالية، فيمكنهم أن يطلبوا بأنفسهم الطعام الذي يريدوه من القائمة، كما نهدف أيضًا لتعليمهم كيفية اتخاذ خيارات صحية وبالإضافة إلى طهي طعامهم".

بعض المواد الغذائية المقدمة تشمل كرات الطاقة الخالية من السكر المصنوعة من التمور ومعكرونة بولونيز بالخضروات المخفية والهامبرغر المصنوع من الجزر والتفاح والخضار والبطاطا الحلوة والدجاج بالزبدة الغير الحار.