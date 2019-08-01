بتوجيه من أمير الكويت... فجر السعيد تعالج في فرنسا

أمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بإرسال الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى فرنسا للعلاج.

نشر فواز عثمان الأمير، نجل شقيقة الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، أوضح من خلاله أن أمير الكويت أمر بعلاج السعيد في فرنسا.

وكتب عثمان الأمير أن خالته غادرت للعلاج في فرنسا، بناء على أمر من الشيخ صباح الأحمد الصباح.

فرنسا عفواااا https://t.co/6MvCi1QzI7 — فواز عثمان الأمير (@Fawazoalameer3) August 1, 2019

وقال عثمان الأمير:

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع أمر بإرسال خالتي، فجر عثمان السعيد، للعلاج في الخارج... خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيًا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل.

ولاحقًا، أوضح الأمير في تغريدة أخرى، في اليوم نفسه، أن أمير الكويت أمر بإرسال فجر السعيد بطائرة إخلاء طبي إلى فرنسا، برفقة المطربة الإماراتية أحلام، وذلك بعد أن تعرضت لنكسة صحية، إثر إجرائها عملية جراحية.

ونقلت فجر السعيد لغرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى آخر.

فرنسا عفواااا https://t.co/6MvCi1QzI7 — فواز عثمان الأمير (@Fawazoalameer3) August 1, 2019

بينما أوضح زوجها، الإعلامي سعود السبيعي، أن حالة زوجته بدأت تستقر على حد قول الأطباء، مبينا أن ما حدث لها هو "تسريب" بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم في وظائف أعضاء الجسم، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

قال إن ما تعرضت له لا نستطيع أن نجزم بأنه خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام. وطالب الجميع بالدعاء لها .

وكانت تقارير صحفية عديدة كشفت أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأصيبت فجر السعيد بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.