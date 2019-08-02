شاهد… الوليد بن طلال يفر هاربا من حفيدته بسبب "الزكام"

نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال أمس الخميس عبر حسابه بموقع "تويتر" مقطع فيديو من داخل قصره وهو يفرّ هاربا من حفيدته نورا.

وعلّق الملياردير السعودي على الفيديو: "نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها".

نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها



Noura trying to pass her flu to me pic.twitter.com/b0oH5RTQYH — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 1, 2019

وكان الوليد ضمن عدّة رجال أعمال احتجزتهم السلطات السعودية أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بدعوى تورطهم في قضايا فساد.

وأطلقت السلطات السعودية سراح معظم محتجزي "الريتز كارلتون"، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تمكنت المملكة عبر هذه التسويات من استرداد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.