شاهد... وافد يدفع ثمن محاولته اكتساب الشهرة في الإمارات

لا تعني الشهرة مجرد أن يتم تداول اسمك بين مئات الأفراد ولكن أن يلمس ذكر هذا الاسم قلوب الآخرين ويتبعه سرد لصفاتك الجيدة وتعاملاتك الحسنة.

حاول وافد ثلاثيني يحمل جنسية آسيوية اكتساب الشهرة عن طريق نثره الأوراق النقدية في الإمارات عبر نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحركت شرطة دبي فور انتشار مقطع الفيديو لتلقي القبض على الشاب الذي برر فعلته لاكتساب الشهرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "البيان" المحلية.

ألقت #شرطة_دبي القبض على آسيوي ثلاثيني، قام بتصوير نفسه بفيديو وهو يرمي الأوراق النقدية للدولة سعياً نحو الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت متابعته على الفور من قبل إدارة المباحث الإلكترونية، وبالتحقيق معه أقر واعترف بفعلته. pic.twitter.com/m5i12XfsGh — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 1, 2019

قال العقيد فيصل القاسم، مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي،إنه تم القبض على الشاب بعد أن تم التعرف عليه من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتحقيق معه أقر واعترف بفعلته في الفيديو المتداول، كما أكد أنه فعل ذلك بغرض الحصول على أكبر قدر من إعجاب المشاهدين وتحقيق شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات ينص على المعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من ينشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع الكتروني.