بالفيديو: ملثمون يسطون على محطة وقود في السعودية

رصدت كاميرات المراقبة المثبتة في إحدى محطات الوقود، لحظة اقتحام ثلاثة شبان أحدهم يحمل "ساطورا" في العاصمة الرياض.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، كشفت عن هوية الجناة وأفضت إلى القبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين بالعقد الثاني من العمر؛ وفقا لصحيفة "عاجل".

وأشار المتحدث، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، اتضح تورطهم في ارتكاب ثلاث جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن ذلك جاء بعد ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعتداء ملثمَين (ظَهرا في مقطع الفيديو المتداول) على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض "ساطور".