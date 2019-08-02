ريال مدريد يختار نجم أياكس بديلا لبوغبا

ظهر اسم جديد في قائمة "المطلوبين" في نادي ريال مدريد الإسباني، وهذه المرة من الدوري الهولندي، وذلك لتعزيز خط الوسط "المتزعزع".

وأصبح الدولي الهولندي، دوني فان دي بيك، على رادار النادي "الملكي"، في حالة فشل صفقة اللاعب الفرنسي الدولي، بول بوغبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صباح اليوم، الجمعة، أنه قد يقوم ريال مدريد بخطوة "حقيقية" للتعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، الذي تألق الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه يتوقع أن يكون سعر اللاعب 60 مليون يورو، ووافق جميع أعضاء الإدارة على التعاقد معه، إلا المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، الذي لا يزال متعلقا بفكرة التعاقد مع بوغبا.

ويستطيع فان دي بيك اللعب في خط الوسط كأساسي، أو كلاعب منتصف أو كوسط متقدم، مما يتيح خيارات ممتازة في خط الوسط "المتذبذب".

وعانى ريال مدريد كثيرا من تراجع مستوى نجوم خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، الذين فقدوا بريقهم المعهود الموسم الماضي.