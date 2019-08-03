كيفية اختيار البطيخ الناضج

قالت رئيسة إدارة تفحص جودة المنتج، نينا زايتسيفا لوكالة "سبوتنيك" إنه لاختيار بطيخ ناضج، تحتاج إلى الضرب على البطيخ وإيلاء الاهتمام للسطح اللامع والذيل.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبطيخ في 3 أغسطس/ آب.

وقالت زايتسيفا: "يجب أن يكون للبطيخ الناضج سطح لامع وخطوط واضحة على القشرة وذيل جاف".

يمكن التعرف على البطيخ الجيد من خلال الضرب عليه.

وأضافت الخبيرة "عندما تضرب البطيخ بكفك، فإن البطيخ الناضج يرتج، عند الضرب بإصبع منحني، فإنه يصدر صوتًا أصمًا معتدلاً، وعندما يتم الضغط على طول المحور الطولي، قرمشة خفيفة".

إذا حصلت على بطيخ مقطوع، فيجب أيضًا الانتباه إلى لب الفاكهة. يجب أن يكون أحمر اللون، مع بذور باللون الأسود أو البني، دون مخاط. بسبب ارتفاع نسبة السكروز، يجب أن يكون البطيخ حلو المذاق.

ومع ذلك، وفقا للخبيرة، فمن الأفضل شراء بطيخة كاملة، وليس مقطعة.