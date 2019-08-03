مطار عربي بين أفضل المطارات في العالم.. وروسي على رأس القائمة

تم وضع التصنيف من خلال مؤشرين - الالتزام بجدول الرحلات وسعر مواقف السيارات المنخفض - وحصل مطار في موسكو على المركز الأول.

تم الاعتراف بمطار شيريميتيوفو الدولي الذي سمي على اسم بوشكين كأفضل ميناء جوي في العالم، وفقا لتصنيف الشركة البريطانية Stasher الذي حصلت على نسخة منه وكالات روسية.

واحتل مطار شيريميتيوفو الدولي المركز الأول بأعلى مجموع نقاط 6.50 نقطة بثمانية مؤشرات. منها مراعاة مواعيد الرحلات ومواقف السيارات الرخيصة التكلفة.

تشير الدراسة إلى أنه في شيريميتيفو، تتأخر 6٪ فقط من الرحلات الجوية لأكثر من 15 دقيقة، وهو أفضل مؤشر على هذا الكوكب. يعد المطار الروسي أيضًا من بين أفضل ثلاثة موانئ جوية في العالم من حيث عدد صالات الانتظار المتاحة.

كما أخذت الدراسة في الاعتبار فئات مثل تقديرات Google وجودة الطعام في المطارات وتوافر المتاجر في مجمعات المطارات ومستوى الخدمة في فنادق المطارات.

وحصل مطار لندن هيثرو المرتبة الثانية، ومطار بياركو في جزيرة ترينيداد في المركز الثالث. كما تضمنت أفضل عشرة مطارات في العالم مطارات سووانافوم (بانكوك) وكوبنهاغن (الموجودة في مدينة كوبنهاغن التاريخية - روسكيلد) وخوسيه ماريا كوردوفا (ميدلين) وأديلايد (أديليد) وكالغاري (كالغاري) وإل دورادو (بوغوتا) وحمد (الدوحة).

ويشمل التصنيف 106 أكبر مطارات في العالم.