روما أرخص المدن السياحية في 2019 ومدينة عربية في القائمة

اختيرت العاصمة الايطالية روما لتكون أرخص مدينة رئيسية يقصدها السياح في 2019، متقدمة على عدد من المدن المشهورة بالتوافد والإقبال الكبير للسياح.

العاصمة روما ووفق دراسة قامت بها شركة "DayBreakHotels" تربعت على قائمة أرخص المدن السياحية للعام 2019.

الدراسة ضمت مقارنة بين أسعار أكثر المناطق السياحية رواجا، لتحتل روما الصدارة متفوقة على باريس، ونيويورك، وميلان، ولندن، ودبي، وبرلين.

واعتمد معدو الدراسة على عدد من العوامل كمتوسط تكلفة الغرفة الفردية في فندق والمواصلات من المطار والمناطق السياحية بالإضافة للوجبات الغذائية في مطاعم مختلفة الدرجات بالإضافة لتكلفة الجعة.

وظهر أن روما هي أرخص المدن السبع بتكلفة تصل إلى 404.70 دولار في المتوسط للفرد الواحد.

فيما كانت باريس هي أغلى المدن السبع، بمتوسط إنفاق 789.81 دولار أمريكي، وهو ضعف تكلفة العطلة في روما تقريبا.

واحتلت دبي المرتبة الثالثة كأرخص المدن السبع بمتوسط بلغ 422.90 دولار للفرد الواحد.