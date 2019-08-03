 إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018-2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل:"الأندية المشاركة في بطولة أفريقية أو عربية رفضت جميعا إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين".

وتابع حسين: "لو خاض فريق مباراتين أفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام، لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة. لكن لو الفارق بين مباراتي أفريقيا أسبوعين سيلعب الفريق المعني مباراتين في الدوري.

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، ويمثل مصر في البطولة العربية، ناديا الإسماعيلي والاتحاد".

وأوضح عامر مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر بالقول:

الأهلي سيواجه بيراميدز على ملعب برج العرب في الدور ثمن النهائي في يوم بين مواجهتيه ضد فريق اطلع برة، في دوري أبطال أفريقيا (خلال أسبوعين تقريبا). نخوض بعد ذلك مباريات الدور ربع النهائي في 28 أغسطس/آب، ثم نصف النهائي في 1 سبتمبر/أيلول، وتتبقى بعد ذلك المباراة النهائية.

ويواجه الأهلي فريق "اطلع برة" من جنوب السودان، في 11 أغسطس/آب، وبعد أسبوعين يلعب الإياب.

والفائز من الأهلي وبيراميدز يواجه حرس الحدود في الدور ربع النهائي الذي يواجه فيه أيضا الزمالك فريق مصر للمقاصة.

وفي نصف النهائي يلعب الاتحاد ضد الزمالك أو مصر للمقاصة، بينما يواجه بتروجيت فريق الحدود أو الأهلي أو بيراميدز.

وكشف عامر أن الموسم الجديد من الدوري يبدأ في 19 سبتمبر/أيلول، وتقام مباراة السوبر (التي يلتقي فيها بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2017-2018) في 18 سبتمبر، ولم يتحدد بعد ملعبها.

واختتم عامر المؤتمر بالقول:

حضور الجمهور في الدوري سيكون بنسبة تُحدد وفقا لسعة كل ملعب، وسيتم العمل بنظام مشابه لنظام تذكرتي، الذي تم استخدامه في كأس أفريقيا 2019. أما تقنية الفيديو فيصعب تطبيقها في الدوري نظرا لتكلفتها العالية.