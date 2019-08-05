بالفيديو... سقوط حكم مباراة في اشتباك بين الفريقين

سقط حكم مباراة كرة القدم بين فريقي كرايوفا الروماني وضيفه بودابست هونفيد الهنغاري، إذ شهدت المباراة اشتباكا بين لاعبي الفريقين.

ووقعت هذه الأحداث المؤسفة على استاد "لون أوبليمنسو"، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2019-2020، بحسب موقع "عكس السير".

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k — Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019

ودفع اشتباك لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، إلى تدخل حكام المباراة في محاولة لحل النزاع، في الوقت الذي أشعلت فيه جماهير كرايوفا الروماني الشماريخ النارية، لتصيب حكم المواجهة الإيرلندي أرنولد هانتر، الذي سقط على أرض الملعب متأثرا بالإصابة.