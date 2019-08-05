الحبس المشدد لمدان عراقي حرم شقيقته من الزواج

قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين 5 آب/ أغسطس، بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدان ارتكب جريمة ضد شقيقته وحرمانها من الزواج.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، أن محكمة جنايات كربلاء، وسط البلاد، أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدان لارتكابه جريمة "النهوة العشائرية" ضد شقيقته.

وبيّن المركز أن والدة المدان قدمت شكوى ضده لقيامه بالنهي على زواج شقيقته من الأشخاص الذين يتقدمون خطبتها ولعدة مرات.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن المحكمة أدانت المدان بالحبس الشديد لمدة سنتين استنادا لأحكام المادة التاسعة /2 من قانون الأحوال الشخصية استدلال بالمادة 122/3 عقوبات.

وتعتبر جريمة النهوة العشائري، سابقا من العادات القبلية التي كان يعمل بها بحرمان الفتيات من الزواج، وغالبا ما تصدر من إبن العم، أو الأخ، الأمر الذي أوصل الكثير من الفتيات إلى أعمار لم يعد فيها الزواج متاحا لهن.