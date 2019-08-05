الكشف عن العلاقة بين الهيموغلوبين والإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين الهيموغلوبين في الدم والإصابة بمرض الخرف مع التقدم في العمر.

ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن من يعانون مستويات هيموغلوبين أعلى من المعتاد أو أقل من المعتاد، لديهم خطر الإصابة بالخرف مع تقدمهم في العمر.

وأثبتت الأبحاث التي أجريت في "مركز إراسموس" الطبي في روتردام في هولندا، العلاقة بين مستويات الهيموغلوبين المنخفض بعدد من النتائج الضارة، بما في ذلك السكتة الدماغية، وأمراض القلب التاجية. ومع ذلك، هناك القليل من المعلومات حول كيفية ارتباط مستويات الهيموغلوبين وخطر الإصابة بالخرف.

وقرر الباحثون الهولنديون البحث عن روابط بين مستويات الهيموجلوبين وفقر الدم والخرف وتمديد الإطار الزمني، حيث أخذ الباحثون بيانات 12305 أشخاص بمتوسط عمر 65 عامًا، لم يكن لديهم الخرف في بداية الدراسة وتم فحص مستويات الهيموجلوبين.

وكان 6.1% من المشاركين (745 شخصًا) يعانون من فقر الدم. وفي الذكور زادت معدلات فقر الدم مع تقدم العمر، لكن في الإناث كان فقر الدم الأكثر شيوعا قبل انقطاع الطمث، خلال فترة المتابعة التي استمرت 12 عامًا، أصيب 1520 من هؤلاء الأفراد بالخرف.

ويشار إلى أن "الهيموغلوين" يعرف بالبروتين المتواجد فى خلايا الدم الحمراء، وهو مسؤول عن حمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، ويؤدي انخفاضه إلى المعاناة من فقر الدم. ويعد فقر الدم واحدا من اضطرابات الدم الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على ما يقدر بنحو 1.62 مليار شخص.