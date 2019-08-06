جزائري يخطف ابنته تحت تهديد السلاح في بريطانيا

أقدم شاب جزائري على اختطاف ابنته من ملجأ في مدينة نوتنغهام البريطانية، بعد تقييد موظفي الملجأ تحت تهديد السلاح.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان: "إن الرجل كان محروما في السابق من حقوق الوالدين، وجاء الرجل إلى الملجأ، يحمل سلاحا، وقام بتقييد الموظفين وأخذ ابنته البالغة من العمر عامين.

وأضاف البيان بعد ذلك، استقل طائرة إلى مدينة وهران الجزائرية عن طريق في مدريد، وتم اعتقاله مباشرة على متن الطائرة.

وسلمت القوات الأمنية الطفلة إلى ممثلي الخدمات الاجتماعية، ومن المقرر إرجاعها في المستقبل القريب إلى المملكة المتحدة.