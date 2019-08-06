Widgets Magazine
تسجيل
17:02 06 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    طيران الإيطالية

    لن تصدق... تذكرة السفر بين هذه الدول بـ15 دولارا فقط!

    © AFP 2019 / PASCAL PAVANI
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قد تجذب أسعار التذاكر المنخفضة للرحلات الداخلية في أوروبا المسافرين هذا الصيف، والتي قد تبدأ من 15 دولارا، ثم تصل إلى 200 دولار في المطار.

    ومن الأفضل التأكد من الرسوم الإضافية على سعر البطاقة الأصلي، وشراء مخصصات الأمتعة عبر الإنترنت، وطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة مسبقاً؛ وذلك بحسب "العربية نت".

    © Photo / Moskva city news agency/Kirill Zykov
    مطار عربي بين أفضل المطارات في العالم.. وروسي على رأس القائمة
    ولكن إن كنت تخطط لرحلاتٍ داخلية في أوروبا هذا العيد، قد ترغب بالتأكد من الرسوم الإضافية على سعر البطاقة الأصلي، وشراء مخصصات الأمتعة وطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة مسبقاً.

    وذلك بدعوى أنك قد تضطر أن تدفع أكثر من 100 دولار إضافية لحجز مقعدٍ بجانب زوجتك، أو أخذ حقيبة صغيرة على متن الطائرة وفرق تصريف العملة عند شراء بطاقة السفر، و24 دولاراً لطباعة بطاقة الصعود أو ال boarding pass في المطار.

    ونُشر الشهر الماضي فيديو على تويتر لمسافر يدعى جون إيرفين، في مطار نيس بفرنسا قيل له إن حقيبته كانت ثقيلة وسيتعين عليه دفع رسوم وشحنها على الطائرة، فقام إيرفين بارتداء 15 قميصًا فوق بعضها لتخفيف وزن حقيبته.

    وفي أبريل/نيسان، تجنبت ناتالي وين، رسومًا إضافية بـ 80 دولارا مقابل 4 كيلوغرامات من الوزن الزائد، على متن طائرة Thomas Cook من خلال ارتداء سبع فساتين، وزوجين من الأحذية، وزوجين من السراويل، وتنورة وسترة.

    وتشكل هذه الرسوم الإضافية نحو ثلث إيرادات شركات الطيران، فيما شكلت رسوم الأمتعة وحجز المقاعد مسبقاً الحصة الأكبر. وقد حققت Ryan air مثلاً وهي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة، نحو 2.8 مليار دولار العام الماضي من خلال بيع الإضافات.

    وهذا يمثل 28% من إيراداتها ووصل هذا الرقم إلى 42% من إيرادات شركة Wizz Air الهنغارية، التي زادت من إيرادات الوحدة لكل مسافر بنسبة 7% بداية العام الحالي.

    كما حصلت EasyJet على 1.2 مليار دولار كعوائد من الإضافات الاختيارية، ما شكل 19% من إجمالي إيراداتها، بينما شكلت الإضافات 5% فقط من عوائد الناقلة البريطانية بريتيش إيرويز.

    انظر أيضا:

    مضيفة طيران تقع ضحية تحرش من قبل مسافر عربي
    بالفيديو.. مضيفة طيران أمريكية تثير دهشة المسافرين بما فعلته
    مصر... "الطيران المدني" توضح تفاصيل زيادة رسوم المغادرة
    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, نيس, طيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض الأزياء للقطط Annual Cat Fashion Show في نيويورك، 1 أغسطس/ آب 2019
    عرض أزياء للقطط... قطط بأزياء فرعونية وليس هذا فقط
    غارديان تعتذر لـ سبوتنيك
    "غارديان" تعتذر لـ "سبوتنيك"
    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك