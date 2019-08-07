العثور على جمجمة مثقوبة في تركيا...ما سرها

عثر علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في أراضي تركيا على جمجمة فيها ثقب.

تم اكتشاف الجمجمة في إحدى غرف الدفن الموجودة في مدينة يوروموس القديمة. ويوجد احتمال كبير جدا، أن الثقب الموجود في الجمجمة يشير إلى إجراء عملية في الدماغ. وهذا يعني أن مثل هذه الإجراءات التي يتم القيام بها لغرض طبي قد تم تنفيذها بالفعل منذ حوالي 2200 عام، وفقا ل The Sun.

ربما بهذه الطريقة حاول أطباء العصور القديمة إنقاذ الناس من الصداع.

يلاحظ العلماء أن الجمجمة ذات الثقب المصطنع كانت الوحيدة في موقع الحفر. لم يتم العثور على دليل على التدخل الطبي على رفات أخرى. وفقًا للخبراء، فإن الحالة المحددة قد تتحدث عن إحدى العمليات الأولى لجراحة الأعصاب.

وفقًا لعالم الآثار أبوزير كيزيل، يمكن إجراء هذا النوع من العمليات لمعالجة الصداع. في الوقت نفسه، أشار الاختصاصي إلى أن تحليل غالبية الرفات التي عثر عليها في إقليم يوروموس يشير إلى أن سكان المدينة القديمة يتمتعون بصحة جيدة في الغالب.

وتشير البحوث السابقة إلى أن الإنكا الذين عاشوا في أواخر العصر الحجري صنعوا ثقوبًا في جماجم السلاحف. كما طرح العلماء تفسيرا طبيا لهذه الحقيقة. في هذه الحالة، تم استخدام الأدوات الخشنة لإنشاء ثقب في الجمجمة. وهكذا، حاول المعالجون في العصور القديمة إنقاذ المرضى من الصداع أو تطبيع ضغط الدم.