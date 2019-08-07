الطنين في الأذن علامة لأمراض خطيرة

يقول الأطباء إن الطنين المتكرر قد يشير إلى تطور أمراض خطيرة.

لذلك، قد يشير ظهور الرنين أو الطنين إلى ظهور الالتهاب وظهور سدادة أذن. السبب في ذلك هو غالبًا دخول الماء أو أشياء صغيرة في الأذن، وفقًا لموقع "المنتدى الطبي".

في هذه الحالة من الأفضل الذهاب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

أيضا، يمكن أن يشير الطنين إلى مشاكل في الأوعية. في هذه الحالة، والإحساس بالنبض، يشير إلى ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشرايين.

سبب آخر للطنين والرنين هو داء عظمي غضروفي في الرقبة غالبًا. هذا المرض خطير لأنه يقيد تدفق الدم إلى الدماغ بسبب اضطرابات الدورة الدموية في منطقة الرقبة. من المهم للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة أن يذهبوا للمساج.

بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، يمكن أن يحدث طنين الأذن بسبب الإجهاد.