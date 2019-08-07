بعد فوزه بكأس أفريقيا... بلماضي يحدد مستقبله مع الجزائر

تحدث مصدر مقرب من مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بالماضي، عن مستقبله مع منتخب بلاده.

ونفى المصدر، في تصريحات لقناة "النهار" الجزائرية، كل الإشاعات التي تحدثت عن إرسال جمال بلماضي رسالة توديعية للاعبي الخضر عبر الواتساب.

وقال المصدر: "بلماضي يستمتع بعطلته مع عائلته ولا يكترث بما يقال أو يكتب ولا يقرأ الصحافة لأنه يعرف أنه حتى بعد الفوز بالكأس هناك ناس لم يعجبها الحال".

وأضاف: "بلماضي يقول الأمور في الوجه وللمعني بالأمر فقط حين يرغب بقول أمر ما وليس عن طريق وسطاء أو رسائل".

واختتم حديثه قائلا: "بلماضي يرفض إجراء أي حوارات ورفض كل الطلبات بما في ذلك صحفيين ووسائل إعلام فرنسية كبيرة".

وكان منتخب الجزائر قد توج، بلقب كأس الأمم الأفريقية، بفوزه على السنغال بهدف دون رد، في نهائي البطولة المقامة على إستاد القاهرة الدولي.

وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.