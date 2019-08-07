رصد ذوبان كارثي للجليد في غرينلاند

تم رصد ذوبان جليد كارثي في غرينلاند في 1 أغسطس/ آب، حيث تحول 12.5 مليار طن من الجليد إلى ماء ذائب وذهب إلى المحيط.

ونشر موقع Smithsonian هذه المعلومات، ذاب 60% من سطح الغطاء الجليد في غرينلاند بعمق 1 ملم.

ووفقًا للخبراء، إنهم يرون مثل هذا الذوبان السريع لأول مرة في تاريخ المراقبة بأكمله منذ عام 1950.

السبب هو موجة الحر التي تضرب أوروبا.

فمنذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز، ذاب بالفعل 248 مليار طن من الجليد، وهو يقترب من الرقم القياسي لعام 2012 لنفس الفترة - 250 مليار طن.

في 16 مارس/آذار، تم الإبلاغ عن أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة لملايين الأشخاص في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما سترتفع معدلات الوفيات بسبب تأثيرات الاحترار العالمي وتلوث المياه العذبة ومقاومة البكتيرية لمضادات الميكروبات.