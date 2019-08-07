الكشف عن طريقة غريبة وسهلة لإبطاء الشيخوخة

كشف خبير بريطاني في مجال اللياقة البدنية عن طريقة طبيعية تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، واعتبر أن هذه الطريقة مثالية وتحافظ على توازن السوائل في جسم الإنسان.

عادة ما نتساءل عن طريقة إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم. وكل ما عليك فعله هو شرب ثمانية أكواب من الشاي الأخضر الخالي من السكر يوميا.

نقل موقع "ميديك فوروم"، عن خبير اللياقة البدنية البريطاني نيكي فيبرو إن هذه الطريقة مثالية أيضا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

وأضاف أن الشخص يحتاج إلى شرب ثمانية أكواب من الشاي الأخضر الخالي من السكر يوميا لكي يبطئ عملية التفاعلات الكيميائية التي تنتج الجذور الحرة في الخلايا التي تؤدي إلى الشيخوخة. وبسبب هذ التفاعلات، تحرم الخلايا من الأكسجين، ويتم تقليل مستوى الكولاجين الضروري للإشراق ومرونة الجلد. كلما زادت الجذور الحرة في الجسم، كلما كان مظهر الشخص أكبر سناً. يحدث نمو هذه الجذور تحت تأثير الإشعاع وسوء التغذية والتدخين، وعدم ممارسة النشاطات البدنية.

يجد الكثيرون صعوبة في شرب كمية المياه المطلوبة يوميا. فلا ينصح بعض الخبراء باستبدال الماء بمشروبات أخرى، لكن فيبرو يعتقد أن الشاي الأخضر أو الأبيض لن يسبب أي ضرر. فهو يشرب الشاي كل ساعة ويلاحظ نتيجة "الوقاية" من الشيخوخة. فيصبح الجلد أكثر مرونة وإشراقا، وبفضل المواد المضادة للأكسدة المتوفرة في المشروب، يتم فقدان الوزن، وانخفاض مستوى الكوليسترول "الضار" في الجسم.