المسبار الصيني يعبر 271 مترا على الجانب المظلم من القمر

عبرت المركبة الفضائية "يويتو-2" 271 مترا على الجانب المظلم من القمر خلال سبعة أشهر، وبعد ذلك دخلت وضع السكون، وفقــــا لوكالة "شينخوا".

وتتبع المسبار الصيني المسار المحدد وتفذ مهمة استشعار التضاريص ودراسة المناظر الطبيعية، وبنية التربة وقاس مستوى الإشعاع النيوتروني المنبعث من النجوم.

وقالت الوكالة: "عشية في الساعة 17:00 و17:50 بتوقيت بكين (12:00 و12:50 بتوقيت موسكو) دخلت وحدة الهبوط التلقائية "تشانغ-4" والمركبة الفضائية "يويتو-2" في وضع "النوم"، بعد نهاية يوم قمري جديد (حوالي 14 يوما في الأرض).

يذكر أن المركبة الفضائية تشانغ آه-4" الحاملة للمركبة القمرية Yuytu-2 قد هبطت بنجاح على سطح القمر، وتحديدا في الجانب المظلم منه في 3 يناير/ كانون الثاني، وبعد عدة ساعات أرسلت أول صور للجانب المظلم من القمر. وتم إجراء أول دراسة بيولوجية.

تعتبر المركبة الفضائية تشانغ آه —4 محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد، وتم إطلاقها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية.

يتضمن البرنامج الصيني "تشانغي" الذي سمي على اسم آلهة القمر الأسطورية ثلاث مراحل: رحلة قمر صناعي حول الأرض، والهبوط على القمر والعودة من القمر إلى الأرض. وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من البرنامج بنجاح.