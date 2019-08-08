سبب تراكم الدهون في منطقة الوركين

أعلن علماء إسرائيليون من جامعة تل أبيب أن زيادة ترسب الدهون في الوركين سببه وضعية الجلوس الطويلة.

أكدت دراسة أجراها الخبراء أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي في أغلب الأحيان إلى ترسب الدهون الزائدة في الأرداف والوركين، نظرًا لقلة الحركة، تتعرض هذه المناطق لضغط موحد وتتراكم الدهون فيها بنسبة 50%.

كما أوضح العلماء أن جسم الإنسان يحتوي على كريات خلايا - الخلايا السليفة للخلايا الدهنية، وفقا لموقع ميديكفوروم.

في تلك الأجزاء من الجسم التي تعاني من الضغط المستمر أثناء الجلوس، تبدأ الخلايا السليفة للخلايا الدهنية في الانقسام بنشاط أكبر وتتحول بشكل أسرع إلى خلايا دهنية. لذلك، حتى لو كان الشخص يعيش نمط حياة نشطًا، لكن عمله يجبره على الجلوس لفترة طويلة، فتتراكم الدهون الزائدة عنده في الوركين.

يمكن لجميع الخلايا في الجسم أن تشعر بالإجهاد، والخلايا الدهنية ليست استثناء. وقال الخبراء إن الفترات الطويلة من الضغط الثابت تؤدي إلى زيادة إنتاج الخلايا الدهنية في الجسم.

لتجنب تراكم الدهون في الأرداف والوركين، ينصح العلماء في كثير من الأحيان بأخذ أقساط من الراحة أثناء العمل.