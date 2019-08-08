إقامة حفل جوائز "إيمي 2019" دون مقدم

وذكرت "إيه بي سي نيوز" أن حفل جوائز إيمي المقرر إذاعته الشهر المقبل، سيكون دون مقدم، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات التي انتهت مؤخرا.

ويأتي من أبرز المسلسلات الحائزة على جوائز هذا العام ، "صراع العروش"، "نظرية الانفجار الكبير" و"كبار الشخصيات"، ستكون حفلًا يكرم أفضل تلفزيون أنتج في 22 سبتمبر/أيلول.

وصرح تشارلي كولير فوكس، الذي سيبث الحفل، في حديثه للصحافيين: "إذا كان هناك مقدم وافتتاحية، فستكون من 15 إلى 20 دقيقة من الوقت، سنعمل بدون مقدم هذا العام وأعتقد أن هذا سيتيح لنا المزيد من الوقت لتكريم هذه السلسلة".

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 هذا العام، حمل مفاجأة لجمهور المشاهدين بتغيير لم يحدث منذ 3 عقود، وهو الاستغناء عن مقدم للحفل.

وأفادت مصادر لمجلة "فارايتي" الأمريكية، أن منتجي الحفل السنوي قرروا الاستعانة بمجموعة من نجوم الصف الأول في هوليوود، لتقديم جوائز الفئات المختلفة، بدلا من الاعتماد على اسم واحد لتقديم فقرات الحفل كما جرت العادة، ويلقي بمونولوج مناهض لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.