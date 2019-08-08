لأول مرة...العثور على سمكة "تتنبأ بحدوث تسونامي أو زلزال" على شواطئ روسيا

اكتشف سكان بريموريا لأول مرة على الساحل نوعًا نادرًا من الأسماك - الملك الرنجة.

وقال أحد سكان بريموريا، أنتونينا تونيك، التي تمكنت من تصوير السمكة، إنهم عثروا على "الملك" في 5 أغسطس/ أب في خليج بالاس.

وأضافت تونيك أنه كان لديها شارب رهيب، ظننا أنها سامة، عند سباحتها، تبدو وكأنها وحش، عيونها تشبه عيون الوحش، وهي تتلألأ مثل المرآة في الماء.

وفقا للعلماء، لم يرصد من قبل مثل هذه السمكة في روسيا. توجد الأسماك في المياه الدافئة والمعتدلة في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي. حصلت على اسمها بسبب "التاج" على الرأس من الزعانف الظهرية. وفقًا للأسطورة، تتنبأ هذه السمكة بالزلزال وموجات التسونامي.

وينكر فلاديمير راكوف، دكتور في العلوم البيولوجية بالفرع الشرقي الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أسطورة السمكة المتنبئة، ومع ذلك يؤكد أن هذه أول مرة تشاهد فيها هذه السمكة في روسيا.

وقال راكوف "أي اختصاصي في علم الأسماك سيكون سعيد بالذهاب إلى أي مكان من أجل رؤية ملك الرنجة. هذا الاكتشاف فريد من نوعه، والآن أصبح من الممكن وضعه كنوع جديد للحيوانات في روسيا الاتحادية".

ووفقا له، لم يرصد بعد علاقة الأسماك بالكوارث الطبيعية. في السابق، تم العثور على الأسماك قبالة سواحل اليابان عشية تسونامي والزلزال، "لكن هذه صدفة."