"حوت في الساحل"... فيديو يثير القلق في مصر ومسؤول يعلق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حوت قبالة أحد سواحل البحر المتوسط شمالي مصر.

أجرى الدكتور لؤي السيد، منسق برنامج "الحياة البرية" بوزارة البيئة المصرية، مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، تحدث خلالها عن أسباب ظهور حوت في الساحل الشمالي.

وقال إن ظهور هذا الحوت "يعد شيء طبيعي للغاية، إذ تأتي هذه الظاهرة نتيجة عدم توافر الغذاء في البحر المتوسط، حيث تلجأ الحيتان إلى السواحل الجنوبية بشكل طبيعي، أما في شرق المتوسط يكون ظهورها قليلا للغاية".

وطمأن السيد المواطنين بأن "هذه الثدييات لا تسبب أي خطورة على الإنسان، ولا تشكل أي عداء تجاه الإنسان حتى لو كانت كبيرة الحجم".